Всех «покосило»: ВСУ показали провальный штурм и бегство российских морпехов 3 24.12.2022, 12:39

7,970

Под плотным огнем захватчики покидали поле боя, бросая своих раненых.

Группа русских морпехов пыталась штурмовать украинские позиции, но по дороге была разбита.

Как свидетельствуют отснятые дроном кадры, сначала россиян приветливо встретил снарядом украинский БПЛА, в результате атаки «задвухсотилось» по меньшей мере несколько захватчиков.

Дальше морпехов встречала уже украинская артиллерия. Под плотным огнем захватчики покидали поле боя, бросая на произвол судьбы своих раненых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».