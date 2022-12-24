Минские музыканты захватывающе спели рождественский «Щедрик» по-белорусски 10 24.12.2022, 12:45

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Видео пробирает «до мурашек».

В преддверии Рождества минские музыканты опубликовали новую белорусскую версию знаменитого украинского «Щедрика», или Carol of the bells — одной из самых известных рождественских песен в мире. Только за первые полдня видео собрало больше четырех тысяч просмотров на странице автора и более сотни репостов.

Версию, а капелла создали певица и композитор Вероника Чешейко вместе с еще несколькими вокалистами. Всего вокальные партии исполнили пять человек, еще один исполнял битбокс. Никаких музыкальных инструментов при записи не использовали.

Белорусский перевод для кавера сделала, как сказано в Instagram, Жанна Гавриченкова. Для тех, кто захочет разучить и спеть песню самостоятельно, авторы кавера опубликовали текст.

Слухай, звіняць,

Званы звіняць!

Пяюць удалеч,

Сум гоняць прэч.

Прыйшло Раство,

Цуд прынясло.

Дзецям малым,

Людзям сталым.

Дзінь-дон, дзінь-дон,

Чароўны звон!

Спеў пра Раство,

Дум хараство!

Зычым дабра

Вам і сябрам!

Шчасця ў дом!

Разам спяём.

Званы звіняць,

Гукі ляцяць

Да вас, сябры,

Ва ўсе двары.

Хопіць сядзець,

Давайце пець!

Раство прыйшло,

Мір прынясло!

Свята, свята, свята, свята блізка!

Свята, свята, свята, свята блізка!

Тыя званы

Здалёк чутны.

Свята ў нас,

Радасці час!

Это, конечно, далеко не первая белорусская версия «Щедрика». Песню раньше не раз переводили и исполняли разные коллективы. Например, есть варианты в исполнении хора «Конкордия» и хора минской протестантской церкви «Иоанн Предвестник».

Всемирно известная рождественская песня «Щедрик», в английской версии — Carol of the bells, была создана украинским композитором Николаем Леонтовичем в начале ХХ века, он работал над нею больше 20 лет.

Недавно своим исполнением «Щедрика» впечатлили военные НАТО — они записали свой кавер в заснеженном латвийском лесу.

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