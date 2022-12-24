План «Тандем 2.0» 7 Алексей Лушников

24.12.2022, 13:02

5,964

«Из широких штанин» достают хорошо забытого Медведева.

Очень возможно, у Путина есть план. Простой как выстрел. В разных ключах об этом говорят «за зубцами». Все банально просто: войну надо срочно заканчивать. Очевидно, в России все начинает медленно, но верно идти в разнос. Путину смертельно опасно связывать свое имя с поражением в войне. А она неминуема. Но власть оставлять аналогично - смертельно опасно.

И что делать?

Тут мы достаем «из широких штанин» хорошо забытого Медведева. Правильно. Проверен. 4 года грел своей попой путинский президентский стул. Стерег место. За собачью преданность долго премьерил. Затем стал показным ультрапатриотом, злоупотребляющим блогером и замом начальника в Совбезе.

Наперекор. Даже во время войны проводил совещание со всеми министрами силовиками. Доверили. Показали его перспективу.

Так.

А дальше дело техники. Путин конца декабря: «Ухожу в связи с состоянием здоровья». Выборы. Электронное голосование. Медведев опять президент. Объявляет как бы перестройку. Заканчивает войну на условиях Украины. Выплачивает репарации.

Возобновляет по мере сил отношения с Западом. Снимает основные санкции и… например - случайно умирает. Чувак, сильно бухающий - имеет право умереть.

И тут повторяется зима-весна 2012. Выборы. Электронное голосование. Путин опять президент. Объявляет об ошибках Медведева, "предавшего интересы России". Начинает отменять реформы. Опять усиливает собственную власть. Готовится к новой фазе войны.

Такой план вполне возможен. Не зря Медведев активничает. И товарищ Си его почему-то принял. И говорят, встречи с разными первыми лицами были не только в Китае. Похоже на демонстрацию преемника. Блогер идет на повышение.

Только вот что я хочу вам сказать… Они ничему не учатся. Это как взять Киев за три дня. План совершенно нереален. На то множество причин. Главное из которых - мир уже совершенно другой.

Внутренняя политика России стала Украина-центрична. Ни один украинец никогда не простит Путину эту войну. Все уже знают, кто такой Путин. Как выглядит его «вторая армия мира». Бомбой уже пуганы. Уже похоронили все будущее страны. Выпили газ и нефть. Попы уже ушли на войну. Киркоров с Басковым уже спели.

Чудовищная ложь уже обратно в соловьевский тюбик не залезет. Миллионы россиян уже уехали - а сто тысяч уже не воскресить. Все. Кувалду не отмыть.

Но кремлевские с какой-то грудной упругой навязчивостью не понимают очевидное.

Скоро Новый год. Посмотрим. Если эти догадки верны - путинский режим закончится очень быстро.

Алексей Лушников, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».