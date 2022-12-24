План «Тандем 2.0»7
- Алексей Лушников
- 24.12.2022, 13:02
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«Из широких штанин» достают хорошо забытого Медведева.
Очень возможно, у Путина есть план. Простой как выстрел. В разных ключах об этом говорят «за зубцами». Все банально просто: войну надо срочно заканчивать. Очевидно, в России все начинает медленно, но верно идти в разнос. Путину смертельно опасно связывать свое имя с поражением в войне. А она неминуема. Но власть оставлять аналогично - смертельно опасно.
И что делать?
Тут мы достаем «из широких штанин» хорошо забытого Медведева. Правильно. Проверен. 4 года грел своей попой путинский президентский стул. Стерег место. За собачью преданность долго премьерил. Затем стал показным ультрапатриотом, злоупотребляющим блогером и замом начальника в Совбезе.
Наперекор. Даже во время войны проводил совещание со всеми министрами силовиками. Доверили. Показали его перспективу.
Так.
А дальше дело техники. Путин конца декабря: «Ухожу в связи с состоянием здоровья». Выборы. Электронное голосование. Медведев опять президент. Объявляет как бы перестройку. Заканчивает войну на условиях Украины. Выплачивает репарации.
Возобновляет по мере сил отношения с Западом. Снимает основные санкции и… например - случайно умирает. Чувак, сильно бухающий - имеет право умереть.
И тут повторяется зима-весна 2012. Выборы. Электронное голосование. Путин опять президент. Объявляет об ошибках Медведева, "предавшего интересы России". Начинает отменять реформы. Опять усиливает собственную власть. Готовится к новой фазе войны.
Такой план вполне возможен. Не зря Медведев активничает. И товарищ Си его почему-то принял. И говорят, встречи с разными первыми лицами были не только в Китае. Похоже на демонстрацию преемника. Блогер идет на повышение.
Только вот что я хочу вам сказать… Они ничему не учатся. Это как взять Киев за три дня. План совершенно нереален. На то множество причин. Главное из которых - мир уже совершенно другой.
Внутренняя политика России стала Украина-центрична. Ни один украинец никогда не простит Путину эту войну. Все уже знают, кто такой Путин. Как выглядит его «вторая армия мира». Бомбой уже пуганы. Уже похоронили все будущее страны. Выпили газ и нефть. Попы уже ушли на войну. Киркоров с Басковым уже спели.
Чудовищная ложь уже обратно в соловьевский тюбик не залезет. Миллионы россиян уже уехали - а сто тысяч уже не воскресить. Все. Кувалду не отмыть.
Но кремлевские с какой-то грудной упругой навязчивостью не понимают очевидное.
Скоро Новый год. Посмотрим. Если эти догадки верны - путинский режим закончится очень быстро.
Алексей Лушников, t.me