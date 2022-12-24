Под Бахмутом покончил с собой российский полковник 6 24.12.2022, 13:13

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Причиной стали угрозы от высшего командования.

В Соледаре Донецкой области (недалеко от Бахмута - ред.) свел счеты с жизнью полковник российской оккупационной армии.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», топ-офицер оккупационных войск самоуничтожился из-за угроз сверху.

«Соледар. Полковник оккупационных войск самоуничтожился из-за угроз высшего руководства. Фамилию устанавливаем», - сообщил «Штирлиц».

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