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Под Бахмутом покончил с собой российский полковник

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  • 24.12.2022, 13:13
  • 9,450
Под Бахмутом покончил с собой российский полковник

Причиной стали угрозы от высшего командования.

В Соледаре Донецкой области (недалеко от Бахмута - ред.) свел счеты с жизнью полковник российской оккупационной армии.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», топ-офицер оккупационных войск самоуничтожился из-за угроз сверху.

«Соледар. Полковник оккупационных войск самоуничтожился из-за угроз высшего руководства. Фамилию устанавливаем», - сообщил «Штирлиц».

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