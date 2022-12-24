Глава ГУР Буданов: Угроза нового вторжения в Украину из Беларуси неизбежна 2 24.12.2022, 13:23

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На данный момент Россия пытается отвлечь внимание «каруселями».

За последние недели Россия перебрасывала свои войска в Беларусь. Это свидетельствует о том, что она может планировать второе вторжение в Украину с севера.

Угроза нового российского вторжения с северной границы Украины с Беларусью неизбежна. Об этом в интервью The New York Times заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, нельзя исключать угрозу нового вторжения со стороны Беларуси.

«Было бы неправильно игнорировать эту возможность. Но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие существование угрозы», – отметил глава разведки.

Однако долгосрочные риски сохраняются, а другие украинские чиновники указали в серии интервью в начале этого месяца риск эскалации в течение зимних месяцев.

По словам Буданова, российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

«Однако россияне не оставляют попыток сделать видимость подготовки к атаке. Так, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры называются «каруселями», – добавил Буданов.

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