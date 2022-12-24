Бунт в Татарстане: Россию ждет мощная волна сепаратизма 2 24.12.2022, 13:29

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Вопреки федеральному закону и желанию Москвы в РФ теперь будут два президента.

В Татарстане намечается демарш. Очередной нож в спину московскому начальству прилетел теперь уже не от дружественной республики СНГ, а от входящей в РФ.

Еще год назад Госдума, вопреки мнению Казани, решила, что президент в России только один. Но еще через год Госсовет Татарстана все-таки решил сохранить в Конституции РТ этот пост за Рустамом Миннихановым до 2025-го — позже, чем истекает срок Путина.

После этого в Татарстане появится «раис» - арабское заимствование с тем же значением, то есть до 2025 года в России будут два президента. Такая ситуация связана с ослаблением Путина и ростом сепаратизма в субъектах РФ.

О том, как политологи и эксперты оценивают этот демарш, написал ТГ-канал «Можем объяснить».

«Думаю, они (элиты Татарстана) смотрят в будущее. В недалеком будущем Россию ждет мощная волна сепаратизма... Путин слабеет, и они это тоже чувствуют», - говорит бывший спичрайтер Путина политолог Аббас Галлямов.

«То, что Татарстан столько времени тянул (c переименованием высшего должностного лица), тоже показательно, потому что центр (Москва) с Татарстаном ничего сделать не может... Республика номинально выполняет требования центра, но делает это максимально неспешно и с особым цинизмом», - считает политолог Александр Кынев.

«В ситуации происходящего бардака это становится максимально серьезным. Ни у кого, кроме Татарстана, нет сил на такие демарши», - говорит российский оппозиционер Леонид Гозман.

По его мнению, тенденция к дезинтеграции продолжится и дальше, а вероятность того, что Россия останется в тех же границах, не велика, предсказывает Гозман.

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