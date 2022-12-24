Против 68-летней белоруски завели уголовное дело за надпись фломастером «Нет войне»6
- 24.12.2022, 13:55
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Надписи появились на остановке «Ковалево» на улице Волгоградской в Бресте.
В Бресте против 68-летней женщины завели уголовное дело за надпись фломастером «Нет войне».
Об этом сообщает милицейский телеграм-канал. Информацию подтвердили правозащитники «Весны».
Женщина нанесла надписи на остановке общественного транспорта «Ковалево» на улице Волгоградской в Бресте.
Она взяла красный маркер и написала «Жыве Беларусь» и «Нет войне» на рекламных баннерах.
Возбуждено уголовное дело за «осквернение сооружений и порчу имущества».