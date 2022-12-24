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Против 68-летней белоруски завели уголовное дело за надпись фломастером «Нет войне»

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  • 24.12.2022, 13:55
  • 1,728
Против 68-летней белоруски завели уголовное дело за надпись фломастером «Нет войне»

Надписи появились на остановке «Ковалево» на улице Волгоградской в Бресте.

В Бресте против 68-летней женщины завели уголовное дело за надпись фломастером «Нет войне».

Об этом сообщает милицейский телеграм-канал. Информацию подтвердили правозащитники «Весны».

Женщина нанесла надписи на остановке общественного транспорта «Ковалево» на улице Волгоградской в Бресте.

Она взяла красный маркер и написала «Жыве Беларусь» и «Нет войне» на рекламных баннерах.

Возбуждено уголовное дело за «осквернение сооружений и порчу имущества».

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