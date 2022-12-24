Елки, русалки и эльфы: как наряжались на новогодние вечеринки в прошлом веке 24.12.2022, 14:15

Многие костюмы были довольно оригинальными.

В современном мире карнавалы уже не популярны, и наряжаются на Новый год исключительно дети на утренниках, но вот в прошлом многие любили яркие и веселые образы для этого праздника, сообщает ТСН.

Самым популярным был костюм в виде новогодней елки, чаще всего наряды делали своими руками из подручных материалов и украшали гирляндами, новогодними игрушками. Также популярны были образы Миссис Санта-Клаус, эльфов, королев, ну и снежинок.

1. Канадская актриса Дина Дурбин в роли рождественской феи в платье персикового цвета, украшенном шарами и мишурой, около 1945 года.

2. Молодая девушка в новогоднем красно-белом костюме эльфа, 1960-е годы.

3. Девушка в купальнике и накидке в виде новогодней елки на калифорнийском пляже, около 1930-х годов.

4. Американская актриса и певица Мэри Мартин, четырежды становившаяся обладательницей театральной премии «Тони», позирует в наряде Миссис Санта-Клаус, 1940-е годы.

5. Американская модель Джоан Вос позирует для поздравительной открытки к Новому году, 1950-е годы.

6. Маленькая девочка в костюме арлекина держит часы, показывающие полночь, и табличку на палке с надписью «С Новым годом!». Фото было сделано для праздничной открытки 1907 года.

7. Девушка нарядилась новогодним подарком, 1925 год.

8. Дорис Браун, виконтесса Каслросс, была английской светской львицей и первой женой Валентина Брауна, 6-го графа Кенмэра. Она прабабушка модели Кары Делевинь. На этом фото она в костюме русалки на балу Санта-Клауса, 1929 год.

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