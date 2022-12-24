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После мощных ударов ВСУ колонны войск РФ сбежали из пригородов Мариуполя

  • 24.12.2022, 14:20
После мощных ударов ВСУ колонны войск РФ сбежали из пригородов Мариуполя

Оккупантов выбили из поселков Урзуф и Бабах-Тарама.

В субботу, 24 декабря, в Урзуфе (Донецкая область) раздаются взрывы. После вчерашнего «прилета» утром колонны войск РФ покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Частично отправились в сторону Мариуполя, частично оттянулись немного дальше от линии потенциального поражения, в район с. Юрьевка», - рассказал он.

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