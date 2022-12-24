Российские военные пьянствуют и стреляют друг в друга, чтобы «проверить автомат» 1 24.12.2022, 14:41

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Рассказ оккупанта шокировал его жену.

Выпил рюмку и остался без ноги, ее отстрелят командиры. Таким образом, российская армия борется с алкоголизмом.

Телефонный разговор российского оккупанта с таким содержанием перехватила разведка Украины. Военный РФ пожаловался, что только за предыдущий день троим солдатам отстрелили ноги за то, что они пьянствовали на передовой.

Стреляют даже, когда слышат запах перегара. Так, по словам русского военного, руководство РФ пытается бороться с пьянством в рядах своих военных.

Более того, в ходе перехваченного разговора стало понятно, что теперь за пьянство появился другой внутренний приказ – расстреливать на месте, тогда как раньше только «стреляли в ноги».

Также оккупант рассказал своей жене, что ночью на посту в него стрелял один из российских военных.

«Пришел и выстрелил, хотел проверить автомат, работает или нет. Это еще хорошо, что пуля выше прошла. Так я сразу его и сдал, мало того, что пьян еще под чем-то», - отметил он.

По его словам, после этой ситуации обновлены правила и ввели, что теперь не по ногам стрелять, а сразу на поражение.

На это его собеседница говорит, что она – в шоке.

«Я тебе говорю: здесь скорее не от украинцев ляжешь – здесь от своих же ляжешь, от своих», – добавил оккупант.

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