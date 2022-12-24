В 10 км от Минска продается новый дом, в котором продумано все до мелочей 15 24.12.2022, 14:47

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Владелец, похоже, инженер.

Владелец этого дома рядом с Минском ответственно подошел к строительству — выбрал проект с функциональной и удобной планировкой, использовал надежные и проверенные материалы. Впечатляет также его подход к устройству инженерной начинки — все технологично, надежно, автоматизировано. Коттедж полностью готов к проживанию и он продается, пишет realt.by.

Сначала о расположении. Это деревня Старина, крайняя улица без соседей напротив. Застройка новая, с асфальтированными дорогами. Старина расположена между двух биологических заказников «Юхновский» и «Глебковка», так что можно смело говорить, что это экологически чистое место. В деревне есть магазин и детский садик. В 5 минутах езды находятся Колодищи с более развитой инфраструктурой — с современной школой с бассейном, амбулаторией, магазинами. В Старину ходят маршрутки из Минска (от метро «Уручье»).

Дом новый, современный, с двумя полноценными жилыми этажами и просторным цоколем. Общая площадь — 200,5 м2. Он стоит на ленточном фундаменте, стены сложены из газосиликатных блоков толщиной 500 мм. На крыше — композитная металлочерепица Metrobond. Скаты кровли утеплены.

Окна в доме дорогие и качественные — оконные рамы из лиственницы высшего сорта (трехслойный кленый брус 78×78 мм), покрытие акриловым лаком SIKKENS (Германия). Стеклопакеты двухкамерные (42 мм с аргоном), стекла энергосберегающие. Фурнитура немецкая Siegenia, два контура уплотнителя. Одним словом — надежно.

Планировка жилой части продумана и удобна. На первом этаже находятся просторная гостиная-кухня с выходом на террасу, санузел, прихожая, лестничный холл. Лестница, кстати, монолитная. Она связывает три уровня дома.

На кухне установлено оборудование известных мировых производителей: духовой шкаф, электрическая варочная панель, микроволновая печь, посудомоечная машина, двухдверный холодильник. В зоне столовой стоит дизайнерский обеденный стол со столешницей ручной работы — слэб ивы с голубой эпоксидной смолой.

Второй этаж — приватная часть дома со тремя спальнями и санузлом.

В интерьере преобладают светлые нейтральные тона. Стены качественно окрашены, на полах лежит ламинат повышенной прочности Egger и итальянский керамогранит.

В цокольном этаже находится гараж с секционными воротами с электроприводом и удаленным управлением. Гараж готов к чистовой отделке, сток в ливневую канализацию уже сделан.

Вторая часть цоколя отдана сауне. Она не готова, но пространство уже распланировано: раздевалка, помывочная и парная. В парной планировалась отделка деревом, в помывочной и раздевалке — плитка. Вода сюда уже подведена.

Нашлось на нижнем уровне место и для топочной. Центральное место в ней занимает газовый котел Protherm Klom 40 (введен в эксплуатацию и поставлен на обслуживание). Для удаленного мониторинга и управления котлом установлена система ZONT.

В системе отопления установлены биметаллические радиаторы (внутри нержавеющий алюминий, снаружи теплоемкая сталь) с регуляторами температуры на каждом радиаторе.

Теплый водяной пол питается от газового котла. Управляется отдельно. Он смонтирован в стяжке всего первого этажа и является частью отопления дома. Также теплый пол оборудован на всех поверхностях, где есть или планировалась плитка: ванная комната второго этажа, лестничная площадка в подвале, вся баня.

В систему подачи горячей воды встроен бойлер косвенного нагрева, благодаря чему горячая вода в кране есть моментально с открытия, плюс есть запас горячей воды на 200 литров в случае отключения системы.

Система подачи горячей воды снабжена принудительной циркуляцией для правильной работы водных полотенцесушителей.

Дом подключен к трехфазной сети, счетчик трехфазный, есть возможность подключить потребителя на 380 вольт.

Водоснабжение осуществляется из скважины, находящейся на участке. В ней установлен насос погружного типа, есть аккумулятор воды для выравнивания давления в системе и увеличения долговечности насоса. Имеются также подпорные насосы для поддержания постоянного уровня давления в системе.

Вода качественная, с оптимальными гигиеническими показателями.

Канализация местная: три колодца по три кольца с системой переливов. Твердый остаток рекомендуется откачивать два раза в год, из третьего колодца можно брать чистую техническую воду.

Ливневая канализация совмещена с общей, отвод осуществляется с нижней точки (въезд в гараж), остальной участок не нуждается в принудительном отводе.

Продумано и наружное освещение дома и участка (правда, сейчас установлены временные светильники).

Подготовлены выводы на фасаде дома для освещения лестницы и террасы первого этажа и балкона на втором этаже, выводы для освещения въездной группы в гараж. Так же проведен кабель питания к воротам/калитке для видеодомофона и кабель питания в дальний угол участка для электрификации беседки.

Участок угловой, ровный, огорожен по периметру. На въезде — откатные ворота. Его размер — 15,23 сотки. Кроме дома и газона на участке ничего больше нет, а значит новый владелец сможет его зонировать и благоустраивать под свои вкусы. Стоимость же это дома — 250 000 долларов.

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