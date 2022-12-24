«Безумного Путина видели накрытым плотным одеялом» 7 24.12.2022, 14:50

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Внезапная отмена визита в Нижний Тагил подогрела слухи о проблемах со здоровьем у главы Кремля.

В РФ внезапно отменили визит главы кремлевского режима Владимира Путина в Нижний Тагил, это подогрело слухи о том, что он серьезно болен.

Как сообщает портал E1 со ссылкой на три источника, российский диктатор должен был посетить Уралвагонзавод, однако его приезд «в последний момент» отменили.

При этом отмечается, что к визиту Путина тщательно готовились.

Дороги по его предполагаемому маршруту вычистили, а движение по городу было ограничено. Кроме того, в Дзержинском районе, где, как ожидалось, глава Кремля должен был осматривать цеха УВЗ, отменили открытие елки.

Несмотря на все приготовления, кортеж, который был отправлен в аэропорт, вернулся без Путина.

Это уже не первое публичное мероприятие с его участием, которое было отменено за последнее время, напоминают таблоиды The Sun и Daily Mirror.

Ранее стало известно, что Путин отказался от ежегодной итоговой пресс-конференции, традиционного послания Федеральному собранию и хоккейного матча.

«Он выглядел нервным, шатался и иногда задыхался. Было высказано предположение, что он может страдать от рака желудка или даже от болезни Паркинсона. Безумного Владимира видели накрытым плотным одеялом во время парада, а на прошлой неделе он раскачивался и невнятно разговаривал, держа бокал шампанского», — пишет The Sun.

Западные таблоиды писали, что недавно Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз на две ступеньки. Якобы из-за удара Путин «непроизвольно опорожнился», что связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

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