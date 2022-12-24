Во время застолья с Рогозиным ликвидировали офицера российского спецназа «Альфа» 8 24.12.2022, 15:04

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Экс-глава «Роскосмоса» считал его близким человеком и личным помощником.

В донецком ресторане «Шеш-Беш» ликвидировали бывшего офицера российского спецназа «Альфа» Михаила Бридасова.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», Бридасова ликвидировали на праздновании дня рождения скандального экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Бывший офицер «Альфа» Михаил Бридасов 21 декабря весело и феерично отметил днюху Рогозина в Донецком ресторане «Шеш-Беш». Слава Нации. Смерть врагам», - написал «Штирлиц», добавив фото Бридасова с пометкой «Груз 200».

Ликвидацию подтвердил и сам Рогозин, который, кстати, на день рождения получил осколок в ягодицу. Он отметил, что Бридасов был близким для него человеком и личным помощником.

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