Должен быть на Рождество: рецепт знаменитого дрезденского штоллена 24.12.2022, 15:12

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Эта праздничная выпечка может хранится несколько месяцев, становясь со временем только вкуснее.

У этой рождественской выпечки не только древняя история, но и фантастический срок хранения. Штоллен хранится несколько месяцев, становясь со временем все вкуснее и вкуснее, сообщает «24 канал»

Рецепт рождественского штоллена

Время: 6 часов

Порции: 3 штуки по 500 – 600 граммов

Ингредиенты для опары:

– 150 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 15 граммов свежих дрожжей;

– 100 граммов муки.

Для теста:

– 2 сырых куриных яйца;

– 50 граммов сливок;

– 80 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– ½ чайной ложки соли;

– 150 граммов сливочного масла;

– 470 граммов муки + 50 граммов.

Приготовление:

Для приготовления опары смешайте чуть теплое молоко, сахар и дрожжи.

Добавьте муку и перемешайте. Оставьте опару на 30 минут в теплом месте, накройте полотенцем.

Для приготовления сдобы в отдельной посуде смешайте растопленное сливочное масло, яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, сливки. Взбейте все до однородной массы и смешайте с опарой.

Небольшими порциями добавьте к массе просеянную муку и замесите тесто. Вымешивайте его 10 минут.

Накройте его полотенцем и отправьте его на 40 минут в теплое место.

Добавьте в тесто измельченные орехи, настоянные сухофрукты со специями и перемешайте. Чтобы тесто не прилипало к рукам – добавьте 1 столовую ложку муки.

Снова накройте тесто полотенцем и отправьте еще на 1 час «отдохнуть».

Готовим начинку для штоллена

Ингредиенты:

– 200 граммов кураги;

– 200 граммов изюма;

– 100 граммов клюквы;

– цедра одного апельсина;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 чайная ложка молотого имбиря;

– ½ чайной ложки кардамона;

– 1 чайная ложка молотого мускатного ореха;

– 100 миллилитров коньяка;

– 100 граммов фундука;

– 100 граммов миндаля.

Дополнительно:

– 100 граммов сливочного масла;

– 300 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Соедините в полулитровой стеклянной банке сухофрукты, залейте их кипятком и промойте от грязи.

Слейте воду, добавьте мелко нарезанную цедру апельсина, пряности и залейте все коньяком. Закройте банку крышкой и оставьте сухофрукты на 1 сутки в холодильнике.

Присыпьте столешницу мукой и разделите готовое тесто на штоллен на 3 равные части. Каждую из них присыпьте мукой и придайте форму.

Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте штоллен 60 минут.

Когда выпечка будет готовой, смажьте ее растопленным сливочным маслом. Важно, чтобы штоллен был горячим.

Тщательно смажьте штоллен со всех сторон, сверху обильно посыпьте сахарной пудрой. Оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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