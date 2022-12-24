«Мама, не смотри телевизор» 5 24.12.2022, 15:22

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Российская группа Pussy Riot выступила с антивоенным клипом и обращением.

«Новая газета Европа» опубликовала новый антивоенный клип российской группы Pussy Riot.

Издание приводит также заявление участниц(-ков) Pussy Riot: Марии Алехиной, Ольги Борисовой, Дианы Буркот, Тасо Плетнер:

— 24 февраля 2022 года, ровно 10 месяцев назад, Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Российские бомбы и ракеты обрушиваются на украинские жилые дома, школы, больницы, уничтожая города и разрушая жизни. Мы считаем путинский режим террористическим, а самого Путина и его чиновников, генералов и пропагандистов — военными преступниками.

Идите к черту, мы будем говорить правду!

Звук сирены, оповещение авиа-атаки городов Украины, грубое электронное звучание индастриала. Это музыка нашей злости, негодования, несогласия, упрекающий отчаянный крик против кровожадных путинских марионеток, во главе которых настоящий монстр-людоед, место которого в бесконечности лютого адского пламени на костях жертв этой ужасной войны.

Припев основан на словах пленного российского солдата-срочника, который в телефонном разговоре с матерью произнёс «Мама, здесь нет никаких нацистов, не смотри телевизор». Российская пропаганда ежедневно отравляет ненавистью сердца людей. Закон об иноагентах применяется для того, чтобы заставить молчать оппозиционных активистов и журналистов, остановить деятельность последних независимых правозащитных организаций.

Нас, тех, кто выступает против путинской диктатуры, в России преследуют, сажают в тюрьмы, травят боевыми ядами и убивают. Введена военная цензура: запрещено называть войну войной, запрещено публиковать несогласованные с Кремлем материалы и правдивую информацию об этой войне.

Тех, кто выступает против Путина сажают в тюрьму, травят боевыми ядами и убивают. Традиции политических отравлений уже больше 100 лет, «лаборатория х» — первая лаборатория боевых ядов созданная НКВД. Жертвами «опытов» становились оппозиционные фигуры антиправительственных движений. Путин и ФСБ гордятся этой «традицией» и продолжают ее: Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль, Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов, Алексей Навальный.

Западный мир по-прежнему спонсирует эту войну, покупая нефть и газ у Путина. На эти деньги они избивают нас, сажают в тюрьмы, травят боевыми ядами и убивают. На эти деньги они ведут войну.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ТЕМ, КТО НА ЗАПАДЕ:

1. Эмбарго на российские нефть и газ, на продажу России оружия и полицейской амуниции

2. Арестовать западные счета и недвижимость российских чиновников и олигархов, ввести против них персональные санкции

3. Международного трибунала над Владимиром Путиным, сотрудниками пропаганды, военными чиновниками и каждым, кто ответствен за геноцид украинского народа

Мы обращаемся к тем, кто в России:

Пожалуйста, не участвуйте в этой войне! Не берите повестки, не ходите в военкоматы, не слушайте пропаганду!

Каждый жест против этой войны важен.

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