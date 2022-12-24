Стало известно, какой будет погода в Беларуси на Рождество и Новый год 24.12.2022, 15:35

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Синоптики поделились прогнозом.

На рождественские и новогодние праздники по Беларуси ожидается вполне комфортная погода. Об этом сообщил Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра.

На католическое Рождество, 25 декабря, ожидается небольшой снег, ночная температура воздуха составит 5-10 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 градусов ниже нуля.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, синоптики прогнозируют комфортную и благоприятную погоду. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до минус 9 градусов, днем — от нуля до минус 5 градусов. Будет идти небольшой снег.

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