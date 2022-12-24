Арестованы активы дочерей и сестры белорусского нефтяника Шумского 24.12.2022, 15:54

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Идет жесткая борьба за наследство известного бизнесмена.

Благотворительный фонд им. Ефросинии Полоцкой, учредителями которого являются Константин Шавель и Сергей Бартошевич, арестовал в саратовском суде доли родственников белорусского нефтяника Валерия Шумского — своего бывшего партнера в компании «Юкола-Нефть», сообщает officelife.media.

Фонд, одним из создателей которого был и умерший в 2020 году Валерий Шумский и которому принадлежит 7,48% в «Юколе», претендует на 2,68% акций Ирины Шумской, 1,33% ее сестры Анны и 0,5% их тети Елены Халецкой. Они получили их в 2020 году. Согласно судебным документам, их стоимость составляет соответственно $3,3 млн, $1,6 млн и $0,6 млн, а срок оплаты ограничен последним днем 2024-го. Правда, суд, куда фонд обратился за признанием прав и обязанностей на получение этих долей, отказал меценатам.

Прав на эти доли добивается сейчас и «Юкола-Нефть», которую с середины 2021 года возглавляет Татьяна Шумская — супруга покойного нефтяника. Заседания по соответствующим искам компании к Анне и Елене Халецкой назначены на январь 2023 года.

В свою очередь в прошлом году дети от первого брака пытались оспорить получение Татьяной Шумской супружеской доли — 36,02% (50% от всего пакета Валерия Шумского). Попытка не увенчалась успехом, равно как и противодействие ее назначению председателем совета директоров «Юкола-Нефть».

В декабре этого года иск о признании недействительными решений состоявшегося в ноябре 2022 года общего собрания в Арбитражный суд Саратовской области подавал Иван Шумский (сын бизнесмена от первого брака). Он, в частности, просил признать нелегитимными переизбрание совета директоров (в него снова вошла Татьяна Шумская), распределение чистой прибыли за 2019-2021 годы (в том числе и на пока не поделенную 36,02%-ную так называемую наследственную массу) и выплату вознаграждений назначенным мачехой топ-менеджерам. Суд отложил его заявление и попросил к январю следующего года устранить в нем некоторые несоответствующие законодательству моменты.

Активы «Юкола-Нефть», за которые идет борьба наследников Шумского, оцениваются в $100 млн. Кроме того, после бизнесмена остались недвижимость в Беларуси и России примерно на $2,5 млн и коллекция раритетных автомобилей стоимостью не менее $3,5 млн.

Двое детей от первого брака Татьяны Шумской также подали иск в суд с целью получить свою долю в наследстве нефтяника.

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