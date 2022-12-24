Президент Эстонии: Это – война Путина и россияне должны выбрать, на чьей они стороне 6 24.12.2022, 16:22

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Алар Карис

Алар Карис раскритиковал россиян, которые выступают за мир, но утверждают, что «политикой не интересуются».

Президент Эстонии Алар Карис в предновогоднем интервью телеканалу ETV заявил, что он по-прежнему считает президента РФ Путина ответственным за войну в Украине, передает «Польское радио». Карис считает, что российский народ не может просто оставаться в стороне:

«Я по-прежнему считаю, что это война Путина, но с одним дополнением: российский народ также должен выбрать сторону. Они не могут стоять в стороне и просто наблюдать за происходящим. Вот небольшое дополнение. Но понятно, что не российский народ начал эту войну, это все же администрация Путина, и она несет за нее ответственность».

Также Алар Карис раскритиковал россиян, которые выступают за мир, но утверждают, что «политикой не интересуются»:

«За мир можно быть тогда, когда война закончится, и наступит мир. Это означает, что, прежде всего, мы должны помочь прекратить там войну, и тогда мир наступит. Тогда мы сможем о нем говорить».

В четверг, 22 декабря, правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Этот пакет помощи в основном будет касаться индивидуального снаряжения для военнослужащих ВСУ.

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