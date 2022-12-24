Топ-7 фильмов для создания атмосферы Рождества 1 24.12.2022, 16:35

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Все они пропитаны духом праздника.

«Зеркало» составило подборку фильмов, которые наполнены атмосферой Рождества. Они не обязательно посвящены празднику, но передают атмосферу сказки и напоминают нам о том, что даже за самыми темными временами наступает рассвет.

«Реальная любовь»

Фильм, уже ставший классикой, в котором появляются звезды кино, тогда еще не успевшие стать знаменитыми. А один из героев – премьер-министр Великобритании.

«Гарри Поттер и философский камень»

Фильм не посвящен Новому году или Рождеству, но рождественская сцена в нем все же есть. Но он пронизан духом магии и волшебства, что придает ему необходимый праздничный дух.

«Четыре комнаты»

Мини-сериал, четыре серии которого сняты разными режиссерами, но объединены одним героем – портье Тедом. В канун Нового года портье Сэм уходит на пенсию и дает напутствие своему преемнику. Сценаристом и режиссером одного из эпизодов стал Квентин Тарантино.

Его нельзя назвать в полной мере рождественским, но фильм подойдет для любителей творчества культового режиссера.

«Полярный экспресс»

Теплый мультфильм о путешествии к Санта-Клаусу. Он напоминает всем нам, что чудо всегда рядом, но видят или слышат его только те, кто в него по-настоящему верит.

«Любите Куперов»

Фильм о семье, у каждого члена которой есть проблемы, а главные герои вот-вот разойдутся после десятилетий брака. Но, несмотря ни на что, им удается найти взаимопонимание и вспомнить, что главное в этой жизни находится рядом, хоть мы иногда об этом и забываем.

«Стражи легенд»

Этот мультик объединил в себя героев популярных сказок и праздничных персонажей: Санту, Зубную фею, Пасхального кролика, Песочного человека и Джека Холода, они противостоят злому Бабаю, который хочет украсть радость и погрузить мир во тьму. Он учит нас тому, что главное всегда есть в нас самих – вера в чудо и внутренний свет.

«Клаус»

История о том, как появился обычай дарить подарки на Рождество. События разворачиваются в мрачном городке, в котором все жители ругаются друг с другом. Но, получив что-то приятное, каждый из них начинает меняться, становясь немного лучше.

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