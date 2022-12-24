Бойцы полка Калиновского получили награды «За мужество» от Минобороны Украины 4 24.12.2022, 16:45

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Добровольцы героически сражаются за свободу украинского и белорусского народа.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отметило четверых воинов полка имени Кастуся Калиновского наградами «За мужество во время выполнения спецзаданий».

«Мы гордимся нашими воинами, которые героически борются за свободу украинского и белорусского народа и это не остается незамеченным наивысшим руководством. Искреннее поздравляем вас, побратимы!», - отметила пресс-служба полка.

Жыве Беларусь и Слава Украине!

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