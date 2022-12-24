В Польше - самый низкий уровень безработицы с 1990 года 24.12.2022, 16:55

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Польша является страной с одним из самых низких уровней безработицы в Евросоюзе.

Безработица в Польше в ноябре осталась на уровне октября и составила 5,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны, передает «Польское радио».

Экономист банка PKO Bank Polski Уршуля Крыньская отметила, что исторически это очень низкий уровень: «Количество безработных в прошлом месяце составила ок. 800 тыс. человек. Это уровень, которого мы не наблюдали с 1990 года».

Министр семьи и социальной политики РП Марлена Малёнг заявила, что Польша является страной с одним из самых низких уровней безработицы в ЕС.

Согласно данным, опубликованным 3 ноября, гармонизированный уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с определением, принятым Евростатом, в сентябре составил 2,6% в Польше против 6,0% в Европейском союзе и 6,6% в Еврозоне.

Таким образом, Польша заняла второе место после Чехии (2,2%) с самым низким уровнем безработицы в ЕС. Мальта и Германия заняли третье место с 3,0%.

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