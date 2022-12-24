закрыть
24 декабря 2022, суббота, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рождество на передовой: украинские воины показали, как готовятся к празднику под обстрелами

  • 24.12.2022, 17:01
  • 1,710
Рождество на передовой: украинские воины показали, как готовятся к празднику под обстрелами

Эмоциональные фото из Марьинки Донецкой области.

Не только в тылу украинцы отмечают Рождество с предвкушением новогоднего чуда. Бойцы на первой линии обороны также сохраняют хорошие традиции назло оккупантам.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, опубликовав несколько трогательных кадров из Марьинки Донецкой области. Защитники начали отмечать Рождество и украшать землянки к Новому году в 500 метрах от линии фронта.

- Стрелковые бои, артиллерийские обстрелы — здесь происходит все. Враг виден невооруженным глазом, но ведь и он нас видит. Некоторые участки окопов нужно преодолевать исключительно бегом, потому что с той стороны работает снайпер..., – рассказывают в сообщении ситуацию, которая совсем не предусматривает праздничное настроение.

Однако мужественных героев это не пугает. Они намерены праздновать Рождество вместе со всей Украиной и цивилизованным миром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов
Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный