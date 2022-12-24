Рождество на передовой: украинские воины показали, как готовятся к празднику под обстрелами 24.12.2022, 17:01

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Эмоциональные фото из Марьинки Донецкой области.

Не только в тылу украинцы отмечают Рождество с предвкушением новогоднего чуда. Бойцы на первой линии обороны также сохраняют хорошие традиции назло оккупантам.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, опубликовав несколько трогательных кадров из Марьинки Донецкой области. Защитники начали отмечать Рождество и украшать землянки к Новому году в 500 метрах от линии фронта.

- Стрелковые бои, артиллерийские обстрелы — здесь происходит все. Враг виден невооруженным глазом, но ведь и он нас видит. Некоторые участки окопов нужно преодолевать исключительно бегом, потому что с той стороны работает снайпер..., – рассказывают в сообщении ситуацию, которая совсем не предусматривает праздничное настроение.

Однако мужественных героев это не пугает. Они намерены праздновать Рождество вместе со всей Украиной и цивилизованным миром.

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