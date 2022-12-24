В Бобруйске студент сорвал лукашенковский флаг с магазина 7 24.12.2022, 17:11

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Никита Маляр

За это 20-летнего Никиту Маляра судили.

В суде Бобруйского района и Бобруйска вынесен приговор студенту-третьекурснику БНТУ Никите Маляру, обвиняемому в «осквернении государственных символов» (ст. 370 Уголовного кодекса), пишет «Вясна».

Дело рассматривал судья Антон Дудаль.

По материалам обвинения, 20-летний Никита Маляр вместе с другом осенним вечером прогуливался по Бобруйску и возле одного из магазинов, подпрыгнув, рукой схватился за полотнище лукашенковского флага, установленного на древке в металлическом кронштейне, и с силой потянул его вниз. В результате чего флаг вместе с «фрагментом держателя» отломился от места крепления и упал на тротуарную плитку.

Затем, удерживая флаг в руках за древко, студент пробежал не менее 20 метров, размахивая им. На другой день полотнище выбросили на улицу.

Суд, состоявшийся 25 ноября, признал Маляра виновным «в надругательстве над флагом» и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу отменена, его освободили из-под стражи в зале суда.

Позже стало известно, что Никита Маляр направлен для отбывания наказания в ИУОТ №6.

Адрес для писем: ИУОТ-6, 225886, Брестская обл., Кобринский р-н, д. Лущики, ул. Лесная, д. 14.

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