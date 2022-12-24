Полковник ВСУ: Путин и Шойгу расписались в собственном поражении и позоре 24.12.2022, 17:16

4,620

Кремль готовит очередную «реформу» в армии.

Российский министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства заявил об очередной «реформе» армии, предполагающей увеличение штатной численности кремлевских войск, создание новых армейских корпусов, дивизий, полков и бригад. Фактически речь идет о новом этапе «частичной» мобилизации.

В первую очередь российский генштаб интересуют стрелковые, штурмовые, артиллерийские соединения, а также авиация. Кремлевский диктатор Владимир Путин на словах поддержал «инициативу» Шойгу, хотя очевидно, что российский министр не заикнулся бы о столь существенных изменений без отмашки из администрации президента РФ. Чем обусловлены такие «инициативы» военного преступника Шойгу и к чему приведет новая волна мобилизации? Об этом пишет для «Апострофа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Большая часть доклада Шойгу на коллегии была посвящена теме увеличения штатной численности армии, которая последовательно провалила все военно-политические задачи, которые были поставлены Кремлем перед началом и в ходе открытого вторжения в Украину.

Итак, российской министр предложил несколько «новаций». В первую очередь речь идет о якобы его личном «предложении» кремлевскому диктатору Владимиру Путину увеличить численность российской армии с 1,15 миллиона до 1,5 миллиона. Напомню, за последние 4 месяца речь идет уже о втором «приросте» - в августе Путин своим указом распорядился увеличить армию на 138 тыс. человек. То есть с начала вторжения оккупационная армия (преимущественно на бумаге) «прибавила в весе» примерно на 490 тыс. человек.

Помимо этого Шойгу настаивает, что число контрактников должно быть увеличено на 290 тысяч, доведя их численность до 695 тысяч. Планируется, что к концу текущего 2022 года у россиян будет 521 тысяча контрактников, которые якобы (как фантазирует Шойгу) частично заменят мобилизованных. Причем, как именно будет происходить такая замена и где «внезапно» они наберут столько контрактников, российский министр не уточнил.

Стоит напомнить, что августовское решение Путина увеличить армию, а затем и решение по «частичной мобилизации» как раз было обусловлено острой нехваткой пехоты. Российский генштаб тогда не спасло и решение автоматически продлить действующие контракты до завершения «спецоперации». В результате они только демотивировали своих солдат и еще больше усугубили моральный настрой в войсках. Эти же контрактники активно готовились на «дембель», тащили из ограбленных домов украинцев стиральные машины и унитазы, а тут им командование говорит, что обратно в Рязань и Тамбов они с этим «добром» поедут не скоро. Если еще живыми останутся.

«Реформы» Шойгу не ограничиваются лишь увеличением личного состава. В Кремле решили и спустили в российский генштаб такую установку - создать пять новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизий и армейский корпус, а также развернуть более десяти бригад в дивизии. Скорей всего за счет увеличения в них штатной численности (пустых клеток на бумаге) в два-три раза.

В планах также создать несколько свежих авиационных полков и бригад и пяти артдивизий. Наиболее вероятно, что они будут укомплектованы «частично мобилизованными» и бывшими срочниками, которых склонили подписать контракт. Если реально создавать новые корпуса и дивизии, то указанными 290 тыс. новых контрактниками дело не ограничится. В таком случае «частичная мобилизация», которую Путин лишь на словах остановил, будет продолжены.

Как бы «поэтапно» намерены повысить возраст призыва с 18 лет до 21 года с параллельным увеличением предельного возраста призывников до 30 лет вместо 27 нынешних. Видимо такое решение было принято, чтобы проще было склонять людей к подписанию контракта и отправки на передовую. Одно дело отправлять на войну выпускника вуза, а другое - вчерашнего школьника. Меньше шума и претензий.

Чем обусловлены подобные заявления о «реформе» российской армии именно сейчас? Заявление Шойгу - публичное признание многочисленных ошибок, допущенных российских военно-политическим руководством в ходе открытой войны с Украиной и признание личного позора Путина, Шойгу, а также примкнувшего к ним Герасимова. Они стали посмешищем для военных по всему миру.

«Малахольные» генералы из генштаба РФ фактически довели свою профессиональную армию до полной ликвидации. Армия, с которой Кремль заходил в Украину в феврале этого года, разгромлена. Контингент вторжения был сформирован безграмотно, цели им были поставлены глупые, а сама идея «просто взять» и захватить 40-миллионную страну оказалась сущим идиотизмом. И теперь Путин устами Шойгу рассказывает, как они будут бодро менять коней на переправе, ведущую их к пропасти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».