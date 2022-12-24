Где и когда пройдут святые мессы 24 декабря в Минске
- 24.12.2022, 17:22
Большинство торжественных месс прозвучит по-белорусски.
Католики всего мира отметят один из самых важных христианских праздников — Рождество Христово. Где и когда пройдут торжественные святые мессы в Минске:
Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии
Архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии, площадь Свободы, 9 (ведется онлайн-трансляция):
19:00 — на польском языке;
21:00 — на белорусском языке;
23:00 — на белорусском языке.
Костел Пресвятой Троицы (Святого Роха), проспект Независимости, 44а:
19:00 — на белорусском языке;
21:00 — на белорусском языке.
Костел Воздвижения Святого Креста, Кальварийский проезд, 1:
21:00 — на белорусском языке.
Костел Матери Божьей Будславской, улица Притыцкого, 107а:
20:00 — на белорусском языке.
Костел Святого Иоанна Крестителя, улица Плеханова, 28:
22:00 — на белорусском языке;
23:59 — на белорусском языке.
Костел Божьего Тела, улица Герасименко, 6/1:
22:00 — на белорусском языке;
23:59 — на белорусском языке.
Приход Святого Иоанна Евангелиста и Святого Максимилиана Кольбе, часовня на улице Матусевича, 80:
20:00 — на белорусском языке;
21:30 — на белорусском языке;
23:00 — на белорусском языке.
Костел Святого Антония Падуанского, улица С. Есенина, 68:
20:00 — на белорусском языке.
Приход Святых апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазено, улица Кольцова, 153:
23:59 — на белорусском языке.
Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, часовня на улице Лобанка, 85:
22:00 — на белорусском языке.
Приход Пресвятой Девы Марии Розария, часовня на улице И. Гошкевича, 1:
22:00 — на белорусском языке;
23:59 — на белорусском языке.
Костел Святого Духа, проезд Голодеда, 15в:
22:00 — на белорусском языке.
Приход Святого Франциска Ассизского, деревня Копище, улица Авиационная, 4 (Новая Боровая):
23:00 — на белорусском языке.
Приход Пресвятой Девы Марии Лоретанской, улица Звездная, 54 (жилой район Сокол):
22:00 — на белорусском языке.