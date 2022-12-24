Где и когда пройдут святые мессы 24 декабря в Минске 24.12.2022, 17:22

Большинство торжественных месс прозвучит по-белорусски.

Католики всего мира отметят один из самых важных христианских праздников — Рождество Христово. Где и когда пройдут торжественные святые мессы в Минске:

Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии

Архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии, площадь Свободы, 9 (ведется онлайн-трансляция):

19:00 — на польском языке;

21:00 — на белорусском языке;

23:00 — на белорусском языке.

Костел Пресвятой Троицы (Святого Роха), проспект Независимости, 44а:

19:00 — на белорусском языке;

21:00 — на белорусском языке.

Костел Воздвижения Святого Креста, Кальварийский проезд, 1:

21:00 — на белорусском языке.

Костел Матери Божьей Будславской, улица Притыцкого, 107а:

20:00 — на белорусском языке.

Костел Святого Иоанна Крестителя, улица Плеханова, 28:

22:00 — на белорусском языке;

23:59 — на белорусском языке.

Костел Божьего Тела, улица Герасименко, 6/1:

22:00 — на белорусском языке;

23:59 — на белорусском языке.

Приход Святого Иоанна Евангелиста и Святого Максимилиана Кольбе, часовня на улице Матусевича, 80:

20:00 — на белорусском языке;

21:30 — на белорусском языке;

23:00 — на белорусском языке.

Костел Святого Антония Падуанского, улица С. Есенина, 68:

20:00 — на белорусском языке.

Приход Святых апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазено, улица Кольцова, 153:

23:59 — на белорусском языке.

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, часовня на улице Лобанка, 85:

22:00 — на белорусском языке.

Приход Пресвятой Девы Марии Розария, часовня на улице И. Гошкевича, 1:

22:00 — на белорусском языке;

23:59 — на белорусском языке.

Костел Святого Духа, проезд Голодеда, 15в:

22:00 — на белорусском языке.

Приход Святого Франциска Ассизского, деревня Копище, улица Авиационная, 4 (Новая Боровая):

23:00 — на белорусском языке.

Приход Пресвятой Девы Марии Лоретанской, улица Звездная, 54 (жилой район Сокол):

22:00 — на белорусском языке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».