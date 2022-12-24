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Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине

  • 24.12.2022, 17:31
Финляндия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине

Речь идет о 28,8 миллионах евро.

Финляндия поставит Украине 11-й пакет военной техники стоимостью 28,8 миллионов евро. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило Министерство обороны Украины.

Кроме того, Силы обороны Финляндии будут продолжать участие в учебной поддержке Вооруженных сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

- В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ. Великобритания обратилась за поддержкой к своим странам-партнерам по реализации учений, — говорится в сообщении.

По данным украинского оборонного ведомства, совокупная стоимость всей поставленной Финляндией Украины военной техники составляет уже 189,2 млн евро.

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