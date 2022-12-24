Военный историк: Наступление из Беларуси могут начать сегодня-завтра 2 24.12.2022, 17:38

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На бумаге уже все готово.

Украинский военный историк Роман Пономаренко рассказал nv.ua о готовности группировки российских войск в Беларуси для атаки на Украину с севера.

«Если брать техническую сторону дела, то они уже даже сегодня-завтра могут начать это наступление. У них условно есть военная группировка. Разные цифры называют: то 70 тысяч сосредоточили, то ли под 100 тысяч. У них есть военная техника, запасы боеприпасов там. Технически, на бумаге, у них уже сейчас есть люди и все составляющие, чтобы перейти в это наступление», — отметил Пономаренко.

Однако, добавил эксперт, у российско-белорусской группировки есть проблемы, не позволяющие им наступать с севера:

«Нет главного – нет слаженности. И нет тщательно спланированного плана. И возможности того, что когда они перейдут в наступление, все будет происходить по их плану».

Также россияне, по словам историка, еще с советских времен привязаны к приказам, у них нет инициативы. Это, по его мнению, не позволит выполнить планы Кремля.

«На бумаге у них все готово, но готово ли это реально? Готовы ли все планы? Есть ли достаточная мотивация? Есть ли подготовка? Есть ли слаженная работа подразделений? Если вы гоните толпу мобилизованных 50 тысяч человек, то это будет просто толпа. Это не будут воинские части, готовые выполнять боевые задания», — добавил Пономаренко.

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