В главной площади Венгрии установили вязаную рождественскую елку
- 24.12.2022, 17:53
Ее изготовили в местном кружке рукоделия.
На главной площади Мезековачхаза (Венгрия) установили связанную крючком рождественскую елку. Ее изготовили в местном кружке рукоделия. На создание рождественского дерева ушло три месяца, пишет «Европульс».
Высота елки – около 6 метров. Она состоит из 800 квадратных салфеток размером 15х15 сантиметров. В качестве верхнего украшения на елку поместили также связанную крючком звезду.