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В главной площади Венгрии установили вязаную рождественскую елку

  • 24.12.2022, 17:53
В главной площади Венгрии установили вязаную рождественскую елку
иллюстрационное фото

Ее изготовили в местном кружке рукоделия.

На главной площади Мезековачхаза (Венгрия) установили связанную крючком рождественскую елку. Ее изготовили в местном кружке рукоделия. На создание рождественского дерева ушло три месяца, пишет «Европульс».

Высота елки – около 6 метров. Она состоит из 800 квадратных салфеток размером 15х15 сантиметров. В качестве верхнего украшения на елку поместили также связанную крючком звезду.

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