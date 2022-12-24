Что почем на минской Комаровке в праздничные выходные 24.12.2022, 17:58

За 100 грамм голубики просят пять рублей.

На Комаровке в рождественские выходные многолюдно: минчане закупаются хурмой, мандаринами и овощами для салатов. Что и почем там можно купить, рассказали «Минск-Новости».

Оказалось, на Комаровке даже в конце декабря можно найти летние ягоды — правда, удовольствие это недешевое: ценители могут купить 100 г голубики за 5 рублей.

По-прежнему продают на рынке яблоки: кило в среднем стоит 2–2,50 рубля, есть и дешевле В особом спросе мандарины и хурма — цена на них стартует от 5,99 рубля. Килограмм киви стоит 5,99–6,50 рубля, апельсинов — 6,50–7,50 рубля.

За кило винограда просят в среднем 3 рубля. Есть сорта и за 2,50, а неизменно популярный кишмиш без косточек обойдется в 9,50 рубля за килограмм.

Помидоры на Комаровке — от 6,99 рубля за кило. Черри обойдутся дороже — 6,50–12,95 рубля. Огурцы можно найти за 9,90, причем пупырчатые стоят дешевле — от 6,50. Стоимость болгарского перца — от 11,90 до 12,95 рубля за килограмм.

На рынке по-прежнему много белорусской картошки: цена за килограмм — 1,19 рубля. Морковь можно приобрести за 1,29, аналогичная цена на свеклу. Баклажаны обойдутся в 4,50–7,50 рубля.

За пучок зелени — петрушки, кинзы, шпината — на Комаровке просят 2 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».