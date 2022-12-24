Американский генерал: Украина уже поставила России «шах» в войне

Американский генерал: Украина уже поставила России «шах» в войне1
- 24.12.2022, 18:12
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Барри МакКэффри рассказал о том, что нужно ВСУ для победы.
Генерал армии США в отставке Барри МакКэффри рассказал о том, что необходимо Украине для того, чтобы одержать победу в войне с оккупантами РФ.
Украина не может выиграть в нынешней ситуации, пока она находится в обороне. Такое мнение он высказал в эфире MSNBC.
Для того, чтобы говорить о победе, Украине необходимо перехватить инициативу в войне, уверен американский военный в отставке.
Он пояснил, что для этого украинским защитникам нужен инструмент, который позволит вырваться из сложившейся на данный момент патовой ситуации.
Генерал армии США в отставке уточнил, что таким инструментом генерал видит ракеты дальнего радиуса действия класса «земля-земля» и танки М1.
МакКэффри добавил, что Украина уже поставила России «шах» в войне, однако это пока еще не «мат».