25-летнюю политзаключенную из Витебска осудили на пять лет колонии 5 24.12.2022, 18:16

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Татьяна Карпович

Приговор вынес судья Павел Климов.

В Могилевском областном суде в закрытом режиме 23 декабря судили политзаключенную Татьяну Карпович по ч. 3 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды») Уголовного кодекса. Судья Павел Климов назначил девушке 5 лет лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штраф в 250 базовых величин, сообщает «Вясна».

Татьяна Карпович — жительница Витебска, по образованию программистка. Она была задержана 17 ноября 2021 года.

Изначально Татьяну обвиняли по ч. 3 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды») и ч. 3 ст. 203-1 («незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных») Уголовного кодекса за передачу данных силовиков, учителей, судей в телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Татьяну поместили в СИЗО-1. В конце октября 2022 года ее перевели в Витебский СИЗО-2, а после — в Могилевскую тюрьму № 4.

Но позже вторую статью из обвинения убрали.

12 декабря 2022 года начался в закрытом режиме судебный процесс над Татьяной. Гособвинение представляла прокурор Татьяна Костюшко. Она запросила для политзаключенной 6 лет лишения свободы. Но судья в итоге назначила девушке 5 лет колонии.

Поддержите политзаключенную:

Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А. Татьяна Николаевна Карпович.

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