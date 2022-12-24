Эксперт: Визит Зеленского в Вашингтон имел три цели 24.12.2022, 18:22

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Президентам Украины и США необходимо было провести разговор лицом к лицу о войне.

Президент Украины Владимир Зеленский имел три цели во время своего визита в США, и одна из них – провести с президентом Джо Байденом «разговор лицом к лицу о выживании Украины в войне с российским агрессором».

Об этом рассказал экс-координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид, сообщает «Эспрессо».

- Думаю, что президент Зеленский имел три цели. Первая – поощрить американцев присылать больше оружия в Украину, причем более современного. Вторая цель – еще более важная – заключалась в том, чтобы увеличить американскую политическую поддержку Украины. Важно, чтобы эта поддержка продолжалась, и я думаю, что обращение Зеленского к Конгрессу имело целью продолжить и увеличить эту поддержку, – оценил Фрид.

Называя третью цель Зеленского, он сравнил его встречу с президентом США с саммитом британского премьера Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны с американским лидером.

- Третья цель – провести стратегические консультации с президентом Соединенных Штатов, потому что это саммит военного времени, напоминающий саммит между Черчиллем и Рузвельтом перед тем, как США вступили в войну, – отметил экс-координатор Госдепа.

Он пояснил, что президентам Украины и США необходимо было провести разговор лицом к лицу о войне. В то же время Фрид подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не собираются воевать с Россией.

- Я не думаю, что Соединенные Штаты собираются воевать с Россией – мы не собираемся, мы этого не хотим, но мы стремимся продолжать поддерживать Украину. Поэтому двум президентам необходимо было провести разговор лицом к лицу о выживании Украины в войне с российским агрессором, которая продолжается, и это был очень серьезный разговор, – рассказал эксперт.

- Нужно было сверить часы относительно того, как выглядит поле боя, как выглядит Россия, как выглядит Путин, и куда мы идем. Поэтому это был важный саммит, — подчеркнул Фрид.

Напомним, 22 декабря Зеленский побывал с визитом в Вашингтоне, где встретился с Байденом, а также выступил в Конгрессе США.

Отметим, что Байден распорядился выделить Украине военную помощь на 1 млрд долл., в которую будут входить, в частности, ЗРК Patriot.

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