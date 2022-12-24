Топ-5 рождественских фильмов старого Голливуда 1 24.12.2022, 18:31

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Подборка состоит из увлекательных черно-белых фильмов 40-ых.

Если у вас возникло желание посмотреть добрый и красивый фильм, чтобы скрасить вечер, tsn.ua предлагает подборку рождественских фильмов периода старого Голливуда, которые создадут теплую атмосферу перед праздниками и подарят хорошее настроение.

«Праздничный роман», 1949

Это романтическая история отношений между коммерческим шпионом и по совместительству матерью-одиночкой Конни и продавцом универмага Стивом. В канун Рождества Конни ходит по магазинам, покупает товары, а потом меняет их или сдает, ради изучения спроса.

Однажды она покупает дорогую детскую железную дорогу с целью сдать ее на следующее утро. В магазине ее встречает симпатичный продавец Стив, который, не устояв перед доводами женщины, оформляет ей возврат игрушки. За это его увольняют, но так он знакомится с Конни и ее сыном Тимми.

«Запомни ночь», 1940

Симпатичную девушку по имени Ли Лиандер в канун Рождества поймали на краже браслета в ювелирном магазине, и это уже ее третье преступление. Дело девушки ведет помощник окружного прокурора Джон Сарджент, который просит перенести слушание, поскольку трудно добиться обвинительного приговора накануне Рождества. Но в результате Джон сочувствует Ли, освобождает ее под залог и забирает домой к матери на Рождество. В результате они влюбляются друг в друга.

«Праздничная гостиница», 1942

Это веселый мюзикл о певце и танцоре Джиме Харди, который принимает важное для себя решение - оставить шоу-бизнес, чтобы стать фермером в Новой Англии. Но в результате фермерская жизнь оказывается не такой, как он думал, а слишком трудной и обыденной. Поэтому Харди превращает свою ферму в загородный развлекательный клуб, широко открывающий двери на различные праздники, среди которых и Новый год.

«Эта замечательная жизнь», 1946

Сюжет фильма рассказывает о Джордже Бейли, который находится на грани отчаяния из-за большого количества навалившихся на него проблем и долге перед местным банкиром. Это все приводит к тому, что в канун Рождества он задумывается о самоубийстве, прыгнув с моста. В последний момент перед Джорджем появляется его ангел-хранитель, который спасает мужчину и показывает, насколько на самом деле важна его жизнь.

«Чудо на 34-й улице», 1947

В этом замечательном фильме рассказывается история, которая произошла на 34-й улице Манхэттена. Накануне грандиозного парада, устраиваемого ежегодно универмагом Macy’s, актер, который должен был играть Санта-Клауса, сильно напился, и, чтобы спасти ситуацию, режиссер парада Дорис Уокер уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты. Он соглашается и пользуется огромным успехом. Именно там он знакомится с маленькой девочкой Сьюзен, которая узнает большой секрет Крис - настоящий Санта.

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