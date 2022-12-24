Минобороны Германии сообщило о двух сценариях российского наступления в апреле 4 24.12.2022, 18:42

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В обоих случаях Беларуси отводится важная роль.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Александр Фридман:

- Два сценария российского наступления в апреле от министерства обороны ФРГ. В обоих случаях Беларуси отводится важная роль.

1) Попытка захватить Донбасс. В этом случае войска будут стянуты на границу Беларуси с Украиной. Их задачей будет оттянуть силы ВСУ. Воевать белорусская армия в Украине не будет.

2) Попытка захватить всю Украину и Приднестровье. Россияне возьмут под контроль границу с Польшей, а армия Беларуси вступит на территорию Украины и будет наступать на Киев. Данный сценарий считается маловероятным, ибо для его реализации Путин вынужден будет объявить всеобщую мобилизацию.

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