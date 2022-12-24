Военный эксперт назвал оружие, которого российские оккупанты боятся больше всего 3 24.12.2022, 18:53

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Российские захватчики не могут приспособиться к его скорым ударам.

Российские оккупанты, находящиеся в радиусе поражения артиллерийских систем HIMARS даже спать ночью спокойно не могут, поскольку по местам сосредоточения личного состава врага постоянно «прилетает».

Так оценил высокую эффективность этого оружия украинский военный эксперт Олег Жданов.

- К HIMARS никто не может приспособиться. Все, кто находится в зоне достижения HIMARS, ходят и оглядываются день и ночь, — отметил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что приспособиться к HIMARS невозможно, поскольку снаряд, выпущенный из установки, преодолевает расстояние в 80 километров в 1 минуту. К тому же системы располагаются в 10 – 15 километрах от линии фронта, поэтому услышать их запуск тоже тяжело.

По его словам, при хорошем освещении можно только увидеть шлейф от выпущенного снаряда в небе. Но тогда проблемой для захватчиков становится то, что они не могут понять, куда именно был нанесен удар.

- В российских войсках сложилось четкое осознание, что HIMARS – это непредсказуемое оружие и они боятся его, – подытожил военный эксперт.

Именно страхом перед этим оружием можно объяснить то, что заявляют, что уже уничтожили тысячи установок в Украине. Хотя на вооружении ВСУ всего несколько десятков этих систем.

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