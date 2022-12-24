Как выглядит одна из самых дорогих квартир в минском ЖК «Парк Челюскинцев» 5 24.12.2022, 19:05

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Стоимость квартиры впечатляет.

Стильная «трешка» в современном скандинавском стиле находится в минской новостройке в жилом комплексе на Макаенка с видом на Парк Челюскинцев, пишет realt.by.

Общая площадь квартиры на 14-м этаже — 88 «квадратов». Пространство спланировано следующим образом: в квартире выделена большая 42-метровая гостиная с ТВ зоной, обеденной группой, барной стойкой и кухней и две спальные комнаты. Также в трешке есть вместительная гардеробная комната (6,2 «квадрата»), кладовая (2,5 «квадрата»), два санузла и лоджия со сплошным остеклением (4 «квадрата»).

Окна квартиры выходят на восток и на запад. Утром можно встречать розовые восходы в спальной комнате, а вечером в гостиной − лиловые закаты.

Что по отделке и дизайну? В квартире − датские дизайнерские обеденные и барные стулья Hay, дизайнерские светильники Gubi и Maytoni, испанская сантехника Tres и испанская плитка в санузлах, австрийский ламинат Kaindl, итальянский плинтус Pedross, немецкие дизайнерские выключатели и розетки Jung.

Из техники − холодильник Samsung side-by-side, посудомоечная машина Bosch (пр-во Германия), варочная поверхность Bosch (пр-во Испания), измельчитель пищевых отходов InSinkErator (пр-во США), комбинированный духовой шкаф Samsung, вытяжка Franke, кондиционер Electrolux, стиральная машина Bosch, телевизор Sony 50 и проточный водонагреватель Dafi.

Также в квартире присутствует качественная мебель, выполненная на заказ в том числе из массива дуба.

Что касается самого дома, то тут есть просторное лобби с зоной отдыха, консьержем и лифтами OTIS.

Территория комплекса оборудована системой видеонаблюдения с возможностью индивидуального онлайн просмотра.

В шаговой доступности от дома − две станции метро «Парк Челюскинцев» и «Московская», два новых детских сада, школа, развивающие центры, супермаркет, многоуровневый паркинг. Дом расположен возле Парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Стоимость этой квартиры — 229,9 тысяч долларов.

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