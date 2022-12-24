Украинский ледокол «Ноосфера» вышел из Кейптауна в Антарктику 1 24.12.2022, 19:19

Судно начинает новый сезон.

Сегодня, 24 декабря» украинский ледокол «Ноосфера» вышел из Кейптауна (ЮАР) в новый рейс в Антарктику. Об этом сообщила пресс-служба украинского Национального антарктического научного центра.

Это второй антарктический сезон флагмана украинского научно-исследовательского флота, капитан судна, как и в прошлый раз, – Павел Панасюк.

- Нынешняя экспедиция является совместной украинско-польской и финансируется преимущественно Польской антарктической программой (что очень помогает нам в условиях сокращенного из-за полномасштабной войны бюджета). Поэтому сначала «Ноосфера» отправится к польской антарктической станции «Арцтовский», которая находится на острове Кинг Джордж. Потом наш ледокол доставит грузы и, что очень важно, украинскую команду технических специалистов на нашу станцию «Академик Вернадский», – рассказали в НАНЦ.

Эти технические специалисты, несмотря на все сложности, должны завершить начатую модернизацию инфраструктуры «Вернадского», отметили в центре.

- В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки 28-й Украинской антарктической экспедиции. Впереди у судна длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что ледокол доберется до «Вернадского» к концу января следующего года, – говорится в релизе.

В НАНЦ рассказали, что в эту экспедицию ледокол отправился с большим трезубцем на борту (размером 1,25 м на 1,05 м). Трезубец установили осенью во время ремонта и подготовки судна к рейсу.

- Наши символы заняли почетное место – на фальштрубах с правого и левого бортов судна. Мир должен видеть нашу несокрушимость и уверенность в победе повсюду, даже среди айсбергов и вечных снегов, – подчеркнули в центре.