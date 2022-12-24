Эксперт: Вторжение Беларуси в Украину закончится свержением режима Лукашенко 1 24.12.2022, 19:21

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Вооруженные силы Беларуси могут принять участие во второй волне вторжения РФ.

Говорить о наступлении России со стороны Беларуси пока преждевременно, заявил «Главреду» директор украинского Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Там нет достаточного объема военных формирований оккупантов.

- Я вижу, как российские ресурсы и телеграм-каналы активно разгоняют информацию, которая косвенно должна была указывать на то, что вторжение произойдет вот-вот, что совпало во времени с визитом Владимира Зеленского в США. Поэтому можно сделать вывод, что это может быть ИПСО по созданию такого ожидания, - не исключил эксперт.

Вместе с тем он говорит, что в один печальный для Украины и Беларуси день, когда Лукашенко сломается, вооруженные силы Беларуси могут принять участие во второй волне вторжения РФ.

- Соответственно, тогда они выгребут, поскольку иного способа, кроме как нанести ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Беларуси у украинцев не будет. Соответственно, нас ничего не будет сдерживать и в вопросах военной помощи оппозиционным формированиям, которые спокойно могут перейти границу и участвовать в непосредственном освобождении Беларуси от оккупационного режима Лукашенко, - добавил Кулик.

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