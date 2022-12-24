Политзаключенный Данила Гончаров вышел на свободу

Политзаключенный Данила Гончаров вышел на свободу1
- 24.12.2022, 19:55
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Он полностью отбыл срок заключения в шкловской колонии.
Данила Гончаров — художник по свету, был уволен из Нового драматического театра за забастовку. Срок политзаключенный отбывал в шкловской колонии и сегодня вышел на свободу по истечении срока, сообщают правозащитники.
Милиционеры пришли в квартиру Данилы с обыском 15 марта 2021 года и задержали за «одиночное пикетирование» с бело-красно-белым флагом.
После 15-суточного ареста его перезадержали по уголовному делу.
Его обвинили в «участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК) и «в соучастии в таком преступлении» (ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 342 УК).
Гончарова приговорили к двум годам колонии общего режима.