ВСУ анонсировали скорее освобождение Кинбурнской косы 1 24.12.2022, 20:05

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Это последний участок Николаевской области, находящийся под оккупацией.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации по освобождению юга Украины от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины, вероятно, уже очень скоро смогут полностью освободить Николаевскую область от оккупантов, подчеркнула она в эфире канала FreeДом.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, продолжаются боевые действия по освобождению от оккупантов Кинбурнской косы.

Она пояснила, что ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по сухопутному участку. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, которые находятся на территории Очаковской и Куцурубской громад.

«Но мы продолжаем свою работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупированна», - добавила Гуменюк.

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