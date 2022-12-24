Хвалебные песни про Лукашенко сочиняет его невестка 14 24.12.2022, 20:17

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Имитировать «всенародную любовь» к диктатору приходится его семье.

Аналитик Сергей Чалый рассказал, кто такая поэтесса Анна Селук – автор множества песен на государственных концертах, пишет «Салiдарнацсць».

Как отметил Сергей Чалый в программе на Youtube, в жанре «корпоратив для силовиков» Анной Селук написаны песни для МВД, армии, МЧС, а также гимн Генпрокуратуры.

Про саму поэтессу, как сказал аналитик, «известно преступно мало» – только имя Анна Селук. При этом с ней нет ни видео, ни фото. Единственное интервью поэтесса дала скандальной «Минской правде» с иллюстрацией в виде одинокого микрофона.

Чалый обратил внимание: несмотря на то, что поэтесса, по ее словам, начала писать песни всего два года назад, она смогла за это время добраться «до самой вершины придворных трубадуров».

Среди ее последних песен – «Ах, Александр» и «Будьба дэнс». В клипе последней использована хроника с собирающим картошку Лукашенко, на что, естественно, должно быть разрешение с самого верха.

Более того, теперь песню продвигают с использованием административного ресурса – например, показывают в кинотеатрах перед фильмами.

Так кто же такая Анна Селук? Чалый обратил внимание на ее место работы – ООО «Музыкальная медиакомпания», где заместителем директора трудится Татьяна Кулакова, постоянная спутница Анны Лукашенко, жены Дмитрия Лукашенко. В соцсетях она писала о «не публичной» сестре, у которой «супер-мега талант».

Анна Сергеевна Лукашенко – сокращенно Анна Се-лук, отметил аналитик. Кроме того, невестке правителя также 42 года, как и поэтессе.

В интервью Анна Селук упомянула о своем дедушке Цеханском Викторе Ивановиче, который в Великую Отечественную войну ушел воевать семнадцатилетним парнем. Он является дедушкой Анны Лукашенко по материнской линии, отметил аналитик.

– В очередной раз мы убеждаемся, что для имитации любви и поддержки Александра Лукашенко требуется участие людей из самого ближнего круга самого Лукашенко.

Как Наталья Эйсмонт и Дмитрий Басков охотились на ленточки в протестных дворах, изображая всенародное движение, так и верноподданические песни сочиняет его же невестка, – заключил Чалый.

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