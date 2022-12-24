РосСМИ: Рогозина контузило 16 24.12.2022, 20:28

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Дмитрий Рогозин

Осколок почти задел легкое.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на его помощника.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал помощник.

Примечательно, что сам Рогозин ранее сообщал в Telegram-канале, что размер осколка был 3 на 4 мм. Сейчас этот пост отредактирован.

Telegram-канал BAZA, близкий к российским силовикам, сообщал что, в результате взрыва Рогозин получил осколочные ранения и других частей тела.

«Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены», – говорится в сообщении.

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