Дэниел Фрид: Белорусы ведут такую же борьбу, как и украинский народ 24.12.2022, 20:39

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Дэниел Фрид

Белорусские военные не поддерживают идею войны.

Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что российские ресурсы уже ограничены

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Я не могу прогнозировать, попытается ли Путин осуществить новое наступление с территории Беларуси. Некоторые считают, что он сможет, некоторые - что у него не хватит ресурсов. Я склоняюсь к мнению, что российские ресурсы ограничены. Путинизм - это система, которая основана на лжи и грабежи. Тотальная ложь и грабеж. И путинизм ослабил российскую армию так же, как и Россию в целом. Путин может попробовать новые атаки, и мы на Западе должны быть готовы продолжать нашу поддержку Украины, - отметил Фрид.

По словам эксперта, Лукашенко поддерживает Путина политически, и вообще.

«Но, Лукашенко не совсем готов взять на себя обязательство поддерживать чужую агрессивную войну. Я не могу дать вам ответ, вступит ли Беларусь в войну на стороне России, как и не могу сказать, что произойдет, если она попытается это сделать. Я не думаю, что белорусская армия и белорусский народ восхищаются этой идеей, ведь белорусская демократическая оппозиция ведет в определенном смысле такую же борьбу, как и украинский народ - борьбу за независимость и свободу», - подчеркнул Фрид.

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