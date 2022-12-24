Зеленский — украинцам: Мы не ждем чуда, ведь творим его сами 1 24.12.2022, 21:04

Украинский президент опубликовла рождественское видеопоздравление.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 24 декабря, опубликовал рождественское видеопоздравление для украинцев.

Видеообращение президента опубликовано на его официальных страницах в соцсетях.

Публикуем текст поздравления украинского президента:

— В этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И традиционный Дух Рождества мы можем ощущать иначе. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейный стол. Возле него могут быть пусты стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновляюще могут звучать рождественские колокольчики. Из-за сирены воздушной тревоги, или еще хуже – выстрелы и взрывы.

В этом сражении у нас есть еще одно, мощное и действенное оружие. Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, которые склоняют нас делать доброе дело и преодолевать зло. Главный акт мужества – выдержка и довершение своего дела до конца, несмотря ни на что.

Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то на трассе, в пути – от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры истерзанного шарами крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. В Закарпатье, Буковине, Львовской, Франковщине и во многих других регионах. Кто-то услышит Щедрик на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволи, но пусть помнит, что мы идем и по этим нашим людей, мы возвратим свободу всем украинцам и украинкам. Где бы мы ни были – мы будем сегодня вместе.

Вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним Азовсталь, Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны потушить Рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей в бомбоубежища. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие Кинжалы. Они сломаются о наш стальной дух.

И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости.

Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки – бодро как никогда – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных – в душе – даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме – мы найдемся – чтобы крепко обнять друг друга.

И если не будет тепла – будем обниматься долго, чтобы согреть друг друга. Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одна. Мы не будем ждать чуда. Ведь творим его сами.

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