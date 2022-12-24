Украинская разведка: Каждый четвертый «мобик» пытается сбежать 24.12.2022, 21:27

Многие идут на самострелы.

Каждый четвертый мобилизованный россиянин пытался или хочет покинуть фронт. Они готовы сбежать самостоятельно или организованными группами.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Данные были получены украинской разведкой из перехватов звонков, пишет unian.net.

«Речь идет о самострелах и коррупции, чтобы избежать попадания в эту мясорубку, в которую Путин их кидает. По перехватам, каждый четвертый частично мобилизованный или думает, или собирается, или уже делал такие попытки», - рассказал Юсов.

По его словам, в больницах, где лечатся оккупанты, есть отдельное место для россиян с самострелами. Представитель ГУР добавил, что некоторые мобилизованные попадают в подвалы.

«Мы знаем, что эти подвалы часто используются для незаконного задержания украинских граждан, но огромное количество людей в российских подвалах - это, собственно, российские военнослужащие. Они не понимают, зачем их Путин отправляет, куда отправляет... Они собираются без обучения, обмундирования, амуниции и оружия. В общем-то исполняют роль пушечного мяса. Русские сидят в российских подвалах. Вот так Путин, «Вагнер», Пригожин относятся к своим же гражданам и людям - как к рабам», - подытожил Юсов.

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