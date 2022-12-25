Украинский эксперт о наступлении из Беларуси: Киев будет реагировать на опережение 25.12.2022, 0:11

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Под ударом окажутся военные объекты на белорусской территории.

Пересечение границы белорусами или войсками общей группировки откроет формат ответных ударов, так и на предупреждение по военным объектам в Беларуси

Об этом заявил руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии Владимир Копчак в эфире «Эспрессо».

«Лукашенко давно пообещал Путину, что он войдет в наземную операцию своими войсками в том или ином формате. Но он так же был неприятно удивлен, как и Кремль, развитием вооруженного наступления РФ в Украине. Есть парадоксальный момент – чем меньше успехов у РФ в Украине, тем более Кремлю нужно это наступление, но тем меньше Лукашенко хочет выполнять свое обещание. Я считаю, что оно состоится», - сказал он.

Копчак надеется, что Силы обороны Украины на уровне всех форматов разведки знают, как будет развиваться ситуация и какова будет динамика наращивания группировки на разных направлениях.

«Украина сможет отреагировать и на предубеждения. Пересечение границы белорусами или совместной группировки откроет формат ответных ударов, так и на предубеждения по военным объектам на территории Беларуси», - подытожил эксперт.

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