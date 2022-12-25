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Байден прокомментировал визит Зеленского в Белый дом

  • 25.12.2022, 3:44
Байден прокомментировал визит Зеленского в Белый дом

Украина и украинцы являются вдохновением для США и целого мира.

Об этом президент США Джо Байден заявил, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

«Украина и украинский народ вдохновляют не просто нас, они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского», – написал президент Байден в «Твиттере» и сопроводил сообщении видеороликом.

На видео Байден отметил, что для него «честь стоять на стороне Украины в этой жестокой войне, которую развязал Путин».

Байден добавил, что «стойкость и решительность» украинцев «вдохновляют не только американцев, но и целый мир», и что американцы «гордо стоят рядом с украинцами». Также он вспомнил «союзников из Европы, Японии, других стран», которые оказывают необходимую финансовую, гуманитарную и военную поддержку

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