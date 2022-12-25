Не армия, а дурдом 1 Альфред Кох

25.12.2022, 4:55

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Альфред Кох

Российским войском командуют психи.

В целом на фронте особых изменений нет. Но карты ISW уже второй день подряд фиксируют некоторое продвижение ВСУ на севере от Кременной. Это продвижение тем более примечательно, что ВСУ снова перерезали трассу Р66, соединяющую Сватово и Кременную. Они однажды уже это сделали, но потом россияне их отбросили. И вот украинцы снова там. Надеюсь, что в этот раз им удастся развить этот успех.

Сегодня я весь день нахожусь под впечатлением опубликованного исследования New York Times (наконец-то они вместе своих пацифистских бредней занялись чем-то путным) о событиях в Буче в марте этого года. Подробно и скрупулезно, на основе имеющихся документов, биллинга звонков, свидетельств местных жителей, фото- и видеоматериалов, радиоперехватов и всего прочего они восстановили картину того, что произошло.

Причем они заранее сказали, что это лишь небольшая часть всей картины и касается она событий, случившихся только на одной лишь улице Яблонская. Это исследование раскрывает картину убийства нескольких десятков мирных жителей. В то время как всего в Буче было убито около 400 человек. Но даже этого достаточно, чтобы прийти в ужас от того, что там произошло.

Я не буду повторять те факты, которые были приведены: каждый желающий может сам посмотреть весь этот материал, он находится в открытом доступе. Есть даже с русскими субтитрами. Но там именно, что приведены лишь факты. Без выводов. И вот вам мои выводы.

Итак. Эти многочисленные убийства совершили десантники 234 полка знаменитой псковской дивизии ВДВ. Это доказанный факт, с которым невозможно спорить. Установлены конкретные имена и фамилии военнослужащих, которые участвовали в этих убийствах. Приведены их фотографии.

Идентифицирован и командир этого полка, который многократно фигурирует на фото и видеозаписях, а также в радиоперехватах. Это полковник Артем Городилов. Он прекрасно был осведомлен о том, что творят его подчиненные. И никак это не остановил на протяжении всех тех нескольких недель, в течении которых его полк находился в Буче.

Папа Римский Франциск уверял свою паству в том, что зверства в Буче совершили буряты. Его аргумент был прост: он говорил, что невозможно себе представить, чтобы такое могли совершить христиане. Вынужден его разочаровать. Это были в подавляющем большинстве - молодые русские парни. Вот ровно такие, каких мы встречаем на улицах российских городов. Самары, Пензы, Краснодара… И даже Москвы и Петербурга.

Не чеченцы, не дагестанцы, не контрактники-таджики. И не марсиане. Это были русские солдаты. Которые шли освобождать «братьев». И убивали шестидесятилетних велосипедистов. Сороколетних женщин. Пятнадцатилетних подростков.

Мальчик на велосипеде вез домой картошку. Мальчик. Вез картошку. Убили. Женщина ехала на микроавтобусе. Убили. Иногда просто заходили в дом и убивали мужа на глазах жены. Зачем? Путин! Ау! Зачем? Полковник Городилов! Почему ты это не остановил? Ты считал это правильным?

Ок. Я не очень высокого мнения о человечестве. И многое ему готов простить. На десятом месяце войны, в ожесточении и на грани помешательства от гибели товарищей или членов семьи, какой-то ошалевший от долгого боя военный может сорваться и расстрелять пленного. Я это не оправдываю, но мне хотя бы понятны мотивы.

Но всего лишь на десятый день войны, военнослужащие полка, который еще даже не был толком в бою, по собственной инициативе, просто так, убивают даже не вражеских пленных, а обычных мирных жителей? Может мне кто-то объяснить - зачем? Какова цель? Как это они сами себе объясняли?

Мне уже плевать на Путина или Пескова. Эти персонажи будут до последнего все отрицать и выкручиваться. Их объяснения не вызывают ни малейшего интереса. Мне хочется услышать не их рассказы, что это все фейки и клевета, тем более, что приведенные факты убийственны и отрицать их бессмысленно. Мне хочется на самом деле понять как такое возможно? Что двигало этими псковскими десантниками? Что они думали, когда убивали просто так, упиваясь своей безнаказанностью? Ведь не станет же человек что-то делать без всякой цели, верно?

Эти люди никак им не угрожали. Они не представляли для них никакой опасности. Я не нахожу никакого другого объяснения кроме того, что убийства доставляли этим солдатам удовольствие. Не, ну серьезно: а зачем еще нужно было убить мальчишку, который нес полмешка картошки? Я не вижу никаких других причин.

Когда я учился в школе, у нас был такой местный хулиган, у него кличка была - Комар. Это был такой мелкий шкет, совсем конченный. С ним даже никто не хотел водиться. Он мог подбежать к свинье и трахнуть ее, гогоча. Просто реально снять штаны - и трахнуть. Он был псих.

К седьмому классу он уже был весь в наколках, курил как паровоз и пил самогон. Всегда таскал с собой опасную бритву и чуть что - вынимал свою «мойку» и грозил ею. Милиция махнула на него рукой, из дома он давно сбежал и жил по чердакам, а к девятому классу его нашли мертвым на берегу речки: передоз какого-то самопального марафета.

Так вот: он мучил бездомных кошек. Вешал их, разрезал живьем на части, сдирал с них шкуру. И откровенно признавался, что это доставляет ему удовольствие. Все без исключения пацаны в округе считали его идиотом и сторонились его. Даже самые прожженные и склонные к криминалу.

Вот это до сих пор был единственный человек в моей жизни, которому убийство доставляло удовольствие. И вот теперь - эти гвардейцы-десантники. Ордена Кутузова 3-й степени 234-го гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского.

Если это кадровая элита армии - то тогда это не армия, а дурдом. И командуют ею такие же психи, как эти десантники. То есть это психбольница, в котором нет врачей, а заправляют там такие же психи как и остальной контингент. Недаром у Путина рожа все больше и больше на Чикатило смахивает. Все-таки, как не крути, а что-то есть в такой науке, как физиогномика…

Не, вы как хотите, а у меня просто руки опускаются. Вот просто ни одной зацепки. Это абсолютно безнадежный случай. Господь, жги! Люди! Бегите оттуда! Просто куда глаза глядят! Не оборачиваясь! Чтобы не превратиться в соляной столб.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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