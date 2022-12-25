Пионтковский: Лукашенко подставляет Беларусь под ядерный удар 25.12.2022, 5:55

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Андрей Пионтковский

Глава Кремля решил прикрываться обезьяной с гранатой.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин передал Лукашенко ядерное оружие, чтобы в случае его применения перенести вину за это с себя на Беларусь, пишет unian.net.

«Второе, что еще более экзотическое, он заставил Лукашенко публично поблагодарить Путина за то, что теперь белорусские пилоты будут сидеть за рулем каких-то бывших советских самолетов с ядерным оружием на борту. Слово «ядерное» они испугались произнести, назвав его «специальными боеприпасами», - говорит Пионтковский.

Он напомнил, что таким образом Путин возвращается к ядерному шантажу, только в этот раз он будет прикрываться «обезьяной с гранатой» в виде Лукашенко. По словам эксперта, таким сценарием Россия повторяет 2014 год, когда из ее «Бука» был сбит пассажирский самолет рейса MH17.

«Я уже говорил о том, что Путину сказали, что его просто убьют, если он использует ядерное оружие, и он заткнулся с ядерным шантажом. Но вот этим заявлением он снова пытается заняться ядерным шантажом. Но смотрите в какой извращённой форме - пугать из-за спины Лукашенко. То есть он проводит какую мысль: мол вот я дал ядерное оружие Лукашенко, так что если на Украину или на страны НАТО упадет какая-нибудь ядерная ракета, так это не я, я ни при чем, это обезьяна с гранатой. Он повторяет ту же ситуацию с «Буками» у так называемых донецких повстанцев в 2014 году», - говорит Пионтковский.

Политолог добавил, что таким образом Лукашенко подставил свою страну и ее жителей под возможный ответной ядерный удар.

«Но еще раз повторяю - это все в области шантажа, Путин и на это не решится. Но это его старая мысль была. Это называется «операция по фальшивым флагом» - ждите ядерного удара, но не от меня, а от Лукашенко», - сказал Пионтковский.

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