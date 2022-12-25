Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово
- 25.12.2022, 8:33
Во всех костелах Беларуси с раннего утра идут праздничные службы.
Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.
В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.
Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.